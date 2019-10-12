Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — сказал 67-летний Сигал.

Актер приехал на открытие второго Международного будо-фестиваля в Москве и участвовал в пресс-конференции.

Сигал также рассказал, что работает в России над кинопроектом, однако не раскрыл подробности.

Стивен Сигал стал главным инструктором будо-фестиваля, который открылся накануне в российской столице. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы инструкторов айкидо высшей категории, будо-конференция. Мероприятие организовала Федерация айкидо России.

Стивен Сигал получил российское гражданство три года назад. Паспорт актеру вручил президент России. Сейчас Сигал является гражданином трех стран: России, Сербии и США. Полный боевой титул киноактера — шихан айкидо Айкикай Стивен Сигал, 7 дан.