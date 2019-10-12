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Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии 

Рамблер 10 минут назад
В России нашли пенсионера-шихана, который не интересуется собственной пенсией. Голливудский актер Стивен Сигал, ранее получивший российское гражданство заявил, что ничего не знает о полагающихся ему пенсионных выплатах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — сказал 67-летний Сигал.
Актер приехал на открытие второго Международного будо-фестиваля в Москве и участвовал в пресс-конференции.
Сигал также рассказал, что работает в России над кинопроектом, однако не раскрыл подробности.
Стивен Сигал стал главным инструктором будо-фестиваля, который открылся накануне в российской столице. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы инструкторов айкидо высшей категории, будо-конференция. Мероприятие организовала Федерация айкидо России.
Стивен Сигал получил российское гражданство три года назад. Паспорт актеру вручил президент России. Сейчас Сигал является гражданином трех стран: России, Сербии и США. Полный боевой титул киноактера — шихан айкидо Айкикай Стивен Сигал, 7 дан.
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Шоу-бизнес , Видео , Стивен Сигал
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