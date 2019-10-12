Шурыгина объявила о разводе

Шурыгина ушла от мужа к миллионеру

Еще летом в инстаграме Шурыгиной стали появляться фотографии с блогером Денисом Ребровым. А вот совместные снимки с мужем Андреем Шляниным, пропали. Чуть позже стало понятно, что у Дианы и Дениса — роман.

И вот теперь Шурыгина и Шлянин разводятся.

Если верить словам Андрея, то расстаются они друзьями и без взаимных обид.

«Наверное, мы не подходили друг другу с самого начала. Просто химия сильной любви не дала нам увидеть этого. Да и вообще, быть мужем самой скандальной девушки страны — дело несладкое. Мы много раз ссорились и расставались, потом сходились, держась за брак. В последний раз мы решили пожить отдельно и дать друг другу больше свободы, чтобы посмотреть на других людей, не видеться часто. Эта мера дала тот самый результат: пришло трезвое осознание того, что нам больше не по пути. В итоге получилось легкое и безболезненное расставание, никто из нас не ревнует и не страдает», — цитирует слова Андрея Starhit.ru.

Андрей говорит, что рад за Диану, так как ее новый мужчина — человек очень обеспеченный и сможет предложить ей другой уровень жизни, добавляя при этом, что Денису будет нелегко, ибо у девушки сложный характер.

Сейчас Шурыгина и Ребров живут вместе в Москва — Сити.

«Мы с Дианкой остались близкими людьми, сейчас общаемся просто прекрасно.