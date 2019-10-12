Шурыгина объявила о разводе

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Шурыгина ушла от мужа к миллионеру 

Рамблер 13 минут назад
Еще летом в инстаграме Шурыгиной стали появляться фотографии с блогером Денисом Ребровым. А вот совместные снимки с мужем Андреем Шляниным, пропали. Чуть позже стало понятно, что у Дианы и Дениса — роман.
И вот теперь Шурыгина и Шлянин разводятся.
Если верить словам Андрея, то расстаются они друзьями и без взаимных обид.
«Наверное, мы не подходили друг другу с самого начала. Просто химия сильной любви не дала нам увидеть этого. Да и вообще, быть мужем самой скандальной девушки страны — дело несладкое. Мы много раз ссорились и расставались, потом сходились, держась за брак. В последний раз мы решили пожить отдельно и дать друг другу больше свободы, чтобы посмотреть на других людей, не видеться часто. Эта мера дала тот самый результат: пришло трезвое осознание того, что нам больше не по пути. В итоге получилось легкое и безболезненное расставание, никто из нас не ревнует и не страдает», — цитирует слова Андрея Starhit.ru.
Андрей говорит, что рад за Диану, так как ее новый мужчина — человек очень обеспеченный и сможет предложить ей другой уровень жизни, добавляя при этом, что Денису будет нелегко, ибо у девушки сложный характер.
Сейчас Шурыгина и Ребров живут вместе в Москва — Сити.
«Мы с Дианкой остались близкими людьми, сейчас общаемся просто прекрасно.
Чтобы эту идиллию не нарушить, съезжаться я больше не планирую», — ставит точку Андрей.
Комментарии33
Шоу-бизнес , Видео , StarHit
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