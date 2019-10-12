Сообщение Баскова о Заворотнюк удивило поклонников

Поклонники творчества певца Николая Баскова выразили недоумение после публикации артистом сообщения о больной раком Анастасии Заворотнюк. Они отметили, что золотой голос отечественной эстрады просто повторил кем-то заготовленный шаблон, к тому же ранее опубликованный Стасом Михайловым.
Недоумение фанатов вызвал тот факт, что Басков не смог найти своих добрых слов для болеющей актрисы. Его пост с тем же текстом и той же фотографией, что и у Михайлова, размещён на его странице Instagram.
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Я — человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете… Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки… Остановитесь, люди… Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @a_zavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк
Комментарии фолловеров также оказались почти одинаковыми: «У Стаса Михайлова такой же пост и текст один в один. Посыл хороший, но кто у кого списал?», «Вы под копирку пишите?», «Всё тоже написал Стас Михайлов», «Странно, Стас Михайлов слово в слово написал. Что там, у артистов, в головах происходит?».
Ранее News.ru сообщал, что семья Заворотнюк потребовала от СМИ уважать право на частную жизнь. В Instagram актрисы семья написала, что не готова к визитам непрошенных гостей. Близкие Заворотнюк требуют от представителей различных изданий прекратить караулить у больницы и дома, лезть через заборы, блокировать машины родных и направлять им камеры в лицо.