Сообщение Баскова о Заворотнюк удивило поклонников певца

Недоумение фанатов вызвал тот факт, что Басков не смог найти своих добрых слов для болеющей актрисы. Его пост с тем же текстом и той же фотографией, что и у Михайлова, размещён на его странице Instagram.

Комментарии фолловеров также оказались почти одинаковыми: «У Стаса Михайлова такой же пост и текст один в один. Посыл хороший, но кто у кого списал?», «Вы под копирку пишите?», «Всё тоже написал Стас Михайлов», «Странно, Стас Михайлов слово в слово написал. Что там, у артистов, в головах происходит?».

Ранее News.ru сообщал, что семья Заворотнюк потребовала от СМИ уважать право на частную жизнь. В Instagram актрисы семья написала, что не готова к визитам непрошенных гостей. Близкие Заворотнюк требуют от представителей различных изданий прекратить караулить у больницы и дома, лезть через заборы, блокировать машины родных и направлять им камеры в лицо.