«Мусор собирает»: Юлию Михалкову унизили

Участник шоу «Уральские пельмени» унизил Юлию Михалкову, перебравшуюся в Москву. «Мусор собирает»

Участник шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов оскорбительно высказался в адрес Юлии Михалковой , которая покинула коллектив и перебралась жить в Москву . Отвечая на вопросы подписчиков Постовалов в Instagram заявил, что «она теперь мусор по берегам собирает».

Постовалов подтвердил, что актриса «в Москве», но вопросы не прекращались, что, видимо, разозлило артиста. «В Москве! Она теперь мусор по берегам собирает», — резко ответил участник шоу. Затем он пояснил, что ее «никто не турнул». «Когда ты наёмный работник, то ты либо соглашаешься на условия работодателя и работаешь, либо берешь „паузы“, чтобы обдумать предложения», — позже объяснился Постовалов.