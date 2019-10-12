Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джейн Фонду задержали на экологическом митинге 

News.ru + ещё 2 57 минут назад
Джейн Фонду задержали на экологическом митинге
Фото: face to face/Instagram/Global Look Press
Американская актриса Джейн Фонда была задержана у здания Конгресса США во время акции, посвящённой проблеме изменения климата. Вместе с 81-летней звездой Голливуда в наручниках оказались десятки активистов.
Демонстрантов задержали после многократных предупреждений покинуть ступени здания, сообщает телеканал ABC.
По словам Фонды, она специально приехала в Вашингтон для участия в протестах. Они проходят каждую пятницу с участием учёных и знаменитостей. К активным протестам обладательницу двух «Оскаров» подтолкнул пример 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Ранее News.ru сообщал, что эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил феномен экоактивистки Греты Тунберг отсутствием этого феномена. Подростка используют лоббисты в своих интересах, считает он. Эксперт добавил, что политикам и обществу не следует обращать внимание на активиста, который не владеет достаточными знаниями, числами и фактами.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
News.ru: последние новости
Бывшая жена Кержакова идёт на шоу «Холостяк» Бывшая жена Кержакова идёт на шоу «Холостяк» Семья Заворотнюк потребовала от СМИ уважать право на частную жизнь Семья Заворотнюк потребовала от СМИ уважать право на частную жизнь Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото
Комментарии1
Шоу-бизнес , Происшествия , Грета Тунберг , Владимир Брутер , Конгресс США , телеканал АВС , Голливуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию41
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона30
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина552
Европа отреагировала на угрозы Турции
Европа отреагировала на угрозы Турции4
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым1357
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение