Джейн Фонду задержали на экологическом митинге 

Американская актриса Джейн Фонда была задержана у здания Конгресса США во время акции, посвящённой проблеме изменения климата. Вместе с 81-летней звездой Голливуда в наручниках оказались десятки активистов.
Демонстрантов задержали после многократных предупреждений покинуть ступени здания, сообщает телеканал ABC.
По словам Фонды, она специально приехала в Вашингтон для участия в протестах. Они проходят каждую пятницу с участием учёных и знаменитостей. К активным протестам обладательницу двух «Оскаров» подтолкнул пример 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Ранее News.ru сообщал, что эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил феномен экоактивистки Греты Тунберг отсутствием этого феномена. Подростка используют лоббисты в своих интересах, считает он. Эксперт добавил, что политикам и обществу не следует обращать внимание на активиста, который не владеет достаточными знаниями, числами и фактами.