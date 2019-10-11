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Шурыгина объявила о разводе 

Рамблер 1 час назад
Шурыгина объявила о разводе
Фото: Кадр из программы "Пусть говорят"
Скандально известная после передач об изнасиловании Диана Шурыгина и ее муж видеооператор Андрей Шлянин официально объявили, что приняли решение развестись. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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«Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь, вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то, что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод — это тяжело… Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена», — рассказали в интервью газете Шурыгина и Шлянин.
По их словам, в какой-то момент пришло понимание, что «нет смысла цепляться за отношения, за брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить».
«Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям», — пояснили молодые люди.
Шлянин также отметил, что они с Дианой Шурыгиной уже больше месяца не живут вместе и заявление о разводе подадут в ближайшее время.
«У Дианы новый возлюбленный. Я ему могу только посочувствовать. Жить с самой скандальной девушкой страны — очень тяжело», — пояснил Андрей Шлянин.
Как писал «Рамблер», Диана Шурыгина снялась в передаче «Пусть говорят», где рассказала, что ее изнасиловал знакомый после того, как она перебрала спиртного. История девушки переросла в серию телепрограмм и принесла ей популярность.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
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Шоу-бизнес , Диана Шурыгина
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