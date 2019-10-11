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Названа истинная причина ухода Добрынина из «Сватов» 

Рамблер 3 часа назад
Названа истинная причина ухода Добрынина из «Сватов»
Фото: Кадр из сериала
Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин устал от роли Митяя, а также от однообразия и одиночества. Об этом заявил «Царьграду» ранее ушедший из сериала актер Анатолий
Васильев.
По его словам, когда только началась работа над сериалом, был отличный подбор актёров и сценарий писался именно под них. Кроме того, первый режиссёр сериала Юрий Морозов позволял актёрам самим углублять образы своих персонажей. Однако после смены режиссера во втором сезоне свободы стало меньше.
«Я ушёл оттого, что мы уже не имели права, как любимые персонажи народом, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино, художественное даже, может быть», — пояснил Анатолий Васильев.
Он отметил, что причиной ухода из проекта Николая Добрынина могло стать то, как создатели сериала видели развитие его отношений с другими персонажами. Также Васильев не исключил, что свою роль в уходе актера сыграл отдельный фильм про Митяя, который «вышел не смешным и натужным».
«Николай от этого устал, от однообразия и одиночества своего там. Вот и всё», — уверен актер.
Он также подчеркнул, что Добрынин — «человек думающий, мыслящий, а все остальные, к сожалению, нет».
Как сообщал «Рамблер», ранее режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала «Сваты» на Украине из-за снимающегося в нем российского актера Федора Добронравова. По мнению Сеитаблаева, Добронравов якобы «поддерживает оккупацию Крыма» и «убийство украинцев в Донбассе».
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Морозов , Анатолий Васильев , Федор Добронравов , Николай Добрынин , Царьград ТВ
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