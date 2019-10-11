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Раздетый Воробьев продемонстрировал свой идеальный торс 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Воробьев разделся для поклонниц
Фото: РИА Новости
Алексей Воробьев порадовал поклонниц своей отличной фигурой. Актер и популярный певец опубликовал на своей странице в Instagram снимок, которые сразу же делает неактуальными все вопросы о его взаимоотношениях со спортом. Достаточно одного взгляда, чтобы понять — они на ты.
А между тем, цель у снимка вовсе не демонстрация фигуры, а совсем иная. Пасмурным вечером Воробьев поинтересовался у подписчиков подробностями их отдыха на море.
«Купались голыми в море?», — задает неожиданный вопрос молодой человек.
Сам он пробовал такие шалости и не скрывает данного факта. А всех обладателей бурной фантазии предупреждает, что на данном снимке он в джинсах.
Ранее голубоглазый блондин решил публично рассказать о женщинах в своей жизни. Он признался, что их было много, а вот счастья найти не удалось, сообщает Пятый канал.
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Шоу-бизнес , Алексей Воробьев
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