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Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения о ее предкоматозном состоянии 

Аргументы Недели + ещё 1 22 минуты назад
Близкие Заворотнюк: это за гранью добра и зла
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк вечером в пятницу, 11 октября, прокомментировали данные о ее предкоматозном состоянии. Подобные новости ранее опубликовали некоторые средства массовой информации.
На официальной страничке Анастасии в соцсети Instagram подчеркивается, что данные о предкоматозном состоянии актрисы не соответствуют действительности.
Близкие Заворотнюк призвали общественность дать им право спокойно пережить тяжелые времена. Члены семьи артистки также пристыдили журналистов, которые караулят ее родственников у дома, пытаясь "добыть" эксклюзивные кадры.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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