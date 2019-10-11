Близкие Заворотнюк: это за гранью добра и зла

Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения о ее предкоматозном состоянии

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк вечером в пятницу, 11 октября, прокомментировали данные о ее предкоматозном состоянии. Подобные новости ранее опубликовали некоторые средства массовой информации.

На официальной страничке Анастасии в соцсети Instagram подчеркивается, что данные о предкоматозном состоянии актрисы не соответствуют действительности.

Близкие Заворотнюк призвали общественность дать им право спокойно пережить тяжелые времена. Члены семьи артистки также пристыдили журналистов, которые караулят ее родственников у дома, пытаясь "добыть" эксклюзивные кадры.