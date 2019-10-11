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Жанна Бадоева рассказала, как заполучить итальянского жениха 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Бадоева рассказала, как заполучить жениха в Италии
Фото: Инстаграм
Ведущая телешоу «Жизнь других» Жанна Бадоева шесть лет назад вышла замуж за итальянца украинского происхождения Василия Мельничина и вместе с детьми — с 12-летним сыном Борисом и 4-летней дочерью Лолитой — переехала жить в эту солнечную страну.
Жанна говорит, что очень комфортно чувствует себя в Италии и за это время успела хорошо изучить коренных жителей, в том числе мужчин. Она отметила, что менталитет итальянцев значительно отличается от российского.
Звезда «Орла и решки» готова дать совет всем россиянкам, которые грезят найти свою вторую половинку на данной земле.
В первую очередь нужно обратить внимание на то, что большинство итальянцев не готовы к дамским капризам и жеманству, так что вести себя с ними стоит максимально естественно.
«Второе ‒ вы должны быть очень самостоятельной и попроще. Эта простота проявляется и в одежде, и в еде, и в режиме, и в образе жизни. С минимальной агрессией к окружающим, тут все очень миролюбивые», — подмечает Бадоева.
Не стоит забывать, что итальянцы — отличные семьянины. Они никогда не предпочтут ночной клуб спокойным выходные в семейном кругу.
«Все выходные они будут проводить в семье — с женой и детьми», — резюмирует телеведущая.
Тема иностранных браков очень востребована и в Сети можно часто найти истории, напоминающие сказки о Золушке или крик души о помощи. Какого опыта больше у наших соотечественниц, разбирался сайт Радио «КП».
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Шоу-бизнес , Жанна Бадоева , Италия
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