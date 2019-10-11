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Испуганный Джигурда установил запрет для жены 

Рамблер 7 часов назад
Испуганный Джигурда установил запрет для жены
Фото: РИА Новости
Никита Джигурда запретил супруге Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за страха за ее здоровье. Об этом актер рассказал «Пятому каналу».
Джигурда признался, что они с женой планируют родить третьего ребенка. Однако у Анисиной случился выкидыш на раннем сроке, после чего зачать снова у них не получается. При этом возможности искусственного оплодотворения они не рассматривают.
«Естественно, ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи. И Маринка говорит: «Пожалей меня». А рисковать здоровьем Маринки, особенно после того, что произошло с Настей (Заворотнюк), Жанной (Фриске) я не буду, потому что без этой женщины мне эта жизнь (не мила)», — сказал артист.
По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.
Предположительно, они обе обращались к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Марина Анисина
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