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«Главный синнабон»: беременная Костенко опубликовала нежное фото 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Беременная Костенко опубликовала нежное фото
Фото: Инстаграм
Анастасия Костенко переживает счастливое время — она носит под сердцем ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Это второй малыш, который появится в паре. А пока ждать пополнение маме помогает старшая дочка Милана.
Девочка еще маленькая, но уже проявляет огромный интерес к округлившемуся маминому животу. Костенко признается, что кроха то и дело пытается «тарабанить по нему ножками и ладошками».
«Мой самый главный синнабон! Сладкая, просто до невозможности. Пока ещё не понимает, что в первых месяцах нового года станет веселее», — пишет Костенко.
Судя по этой фразе, Аиста в доме Тарасова поджидают зимой, пока же просто наслаждаются счастливыми днями.
«У меня настал нежнейший период, распирает от удовольствия. Ощущение, будто окситоцин увеличился в 10 раз», — делится девушка.
Для нее остается загадкой, как можно совмещать воспитание сразу двух крошек, ведь их будет постоянно хотеться носить на руках.
«Вот как вы, мамочки детей с разницей в возрасте до 2 лет, справлялись с желанием носить старших на руках? Я пока все так же поднимаю и не понимаю, как можно иначе», — интересуется Анастасия у подписчиков.
Мамочки соглашаются, что отказывать малышам в руках — это настоящее преступление. И призывают красавицы просить помощи у мужа, чтобы для каждого ребенка были свободные руки.
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Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Милан
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