Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и опубликовала обращение к друзьям.

Близкие Заворотнюк поблагодарили людей, создавших специальный аккаунт в Instagram для публикации проверенной информации об актрисе. Они сообщили, что из-за массовой подписки на аккаунт администрация соцсети его заблокировала, и решить эту проблему пока не удается.

В связи с этим родственники актрисы решили делиться информацией в ее официальном аккаунте @a_zavorotnyuk.

Они также поблагодарили знаменитостей, которые поддержали кампанию против публикации непроверенной информации о состоянии здоровья Заворотнюк.