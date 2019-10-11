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Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram 

Рамблер + ещё 2 21 минуту назад
Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и опубликовала обращение к друзьям.
Дочь Заворотнюк обратилась к Стасу Михайлову
Близкие Заворотнюк поблагодарили людей, создавших специальный аккаунт в Instagram для публикации проверенной информации об актрисе. Они сообщили, что из-за массовой подписки на аккаунт администрация соцсети его заблокировала, и решить эту проблему пока не удается.
В связи с этим родственники актрисы решили делиться информацией в ее официальном аккаунте @a_zavorotnyuk.
Они также поблагодарили знаменитостей, которые поддержали кампанию против публикации непроверенной информации о состоянии здоровья Заворотнюк.
Шоу-бизнес , Видео , Стас Михайлов , Анастасия Заворотнюк
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