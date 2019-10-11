«Это секс»: Лолита нашла молодого фаворита

Лолита нашла молодого фаворита

Певица Лолита Милявская стала одним из экспертов музыкального конкурса «Музыкастинг», котороый проводит «Новое радио». Во время третьего полуфинала певицу, которая недавно пережила расставание с супругом Дмитрием Ивановым , особенно впечатлил один из молодых участников проекта. 18-летний Никита Кунов из Республики Чувашия с песней «Ты моя» покорил её сердце. Лолита не могла сдержать эмоций.

«С первой ноты — это секс! — заявила звезда. — Женская аудитория будет его хотеть. При том что он, может быть, не мачо, убивающий всех наповал. Он пробивает голосом. Я вам скажу, если бы я была неудовлетворённой женщиной, то уже сегодня бы искала его телефон. Но поскольку дело обстоит иначе, я просто возьму его на заметку. Для меня он профессионально готов, и мне понятно, для какой аудитории ему работать. Парень делает секс голосом».

Артистка многозначительно пообещала, что добавит песни русского Джастина Бибера в свой плейлист.

Харизму конкурсанта и мелодичность его голоса также отметили остальные члены жюри: директор по стратегии развития радиовещания «Нового Радио» Андрей Дроздов , генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов , dj-проект Filatov & Karas, композитор и основатель группы «Винтаж» Алексей Романоф . Правда, в народном голосовании «ВКонтакте» Никита уступил первенство другим участникам радиошоу и не прошел в финал конкурса.

Суперпроект «Нового радио» уже привлек к себе внимание многочисленной аудитории. Только за первые три дня выпуски шоу посмотрели онлайн более 3 000 000 раз.