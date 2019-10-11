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Лолита нашла молодого фаворита 

ИД «Собеседник» + ещё 1 14 часов назад
«Это секс»: Лолита нашла молодого фаворита
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская стала одним из экспертов музыкального конкурса «Музыкастинг», котороый проводит «Новое радио». Во время третьего полуфинала певицу, которая недавно пережила расставание с супругом Дмитрием Ивановым, особенно впечатлил один из молодых участников проекта. 18-летний Никита Кунов из Республики Чувашия с песней «Ты моя» покорил её сердце. Лолита не могла сдержать эмоций.
«С первой ноты — это секс! — заявила звезда. — Женская аудитория будет его хотеть. При том что он, может быть, не мачо, убивающий всех наповал. Он пробивает голосом. Я вам скажу, если бы я была неудовлетворённой женщиной, то уже сегодня бы искала его телефон. Но поскольку дело обстоит иначе, я просто возьму его на заметку. Для меня он профессионально готов, и мне понятно, для какой аудитории ему работать. Парень делает секс голосом».
Артистка многозначительно пообещала, что добавит песни русского Джастина Бибера в свой плейлист.
Харизму конкурсанта и мелодичность его голоса также отметили остальные члены жюри: директор по стратегии развития радиовещания «Нового Радио» Андрей Дроздов, генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов, dj-проект Filatov & Karas, композитор и основатель группы «Винтаж» Алексей Романоф. Правда, в народном голосовании «ВКонтакте» Никита уступил первенство другим участникам радиошоу и не прошел в финал конкурса.
Суперпроект «Нового радио» уже привлек к себе внимание многочисленной аудитории. Только за первые три дня выпуски шоу посмотрели онлайн более 3 000 000 раз.
«Музыкастинг» — возможность для молодых исполнителей попасть в шоу-бизнес. Более трех тысяч заявок музыканты со всей России отправили на «Новое Радио», чтобы принять участие в проекте, но лишь 25 счастливчиков оказались в итоге перед звездным жюри. Дима Билан, Ёлка, Artik, Лолита, Мари Краймбрери и другие звёзды вместе с профессионалами индустрии музыкального бизнеса определяют лучших из лучших. До 11 октября в прямом эфире слушатели и жюри проекта выбирают пятерых исполнителей, которые поборются за главный приз конкурса: выпуск сингла и его ротация на «Новом Радио», контракт на выпуск и продвижение одной песни с крупнейшей звукозаписывающей компанией Warner Music Russia, медиаподдержка сервиса VK Music, а также выступление на VK Fest в Санкт-Петербурге летом 2020 года. 14 октября на «Музыкастинге 2.0» назовут победителя, который вытянет счастливый билет в большой мир музыки.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Алексей Романоф , Елка , Лолита Милявская , Александр Блинов , Дима Билан , Джастин Бибер , Дмитрий Иванов , Андрей Дроздов
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