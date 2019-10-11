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«Мисс Москва» докажет верность бывшему королю Малайзии 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
«Мисс Москва» докажет верность бывшему королю Малайзии
Фото: @rihanapetra
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина намерена обратиться в суд для того, чтобы доказать, что отцом ее сына действительно является бывший супруг, экс-король Малайзии, султан Келантан Мухаммад V. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, в ходе рассмотрении ходатайства Оксаны Воеводиной об установлении отцовства суд обяжет султана сделать тест ДНК. Если Мухаммад V не явится на слушание, либо откажется от сдачи теста, судья автоматически признает его биологическим отцом сына модели.
Воеводина решила обратиться в суд, поскольку бывший супруг не выполнил ее требования по обеспечению ребенка, которые включают: квартиру в Москве стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (96,2 миллиона рублей), дом в Лондоне за восемь миллионов фунтов стерлингов (641,7 миллиона рублей) и 24 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей) в месяц на содержание, отмечает газета.
В свою очередь представитель султана подчеркнул, что Воеводина «ушла по собственному желанию, чтобы вернуться в Россию» и отметил, что Мухаммад V готов был выплатить ей значительную сумму. При этом, по словам адвоката, эта сумма включала и расходы на ведение беременности, однако Воеводина отказалась от предложения султана.
Ранее «Рамблер» писал, что Оксана Воеводина рассказала о продаже подарка экс-короля Малайзии. Она заявила, продала обручальное кольцо, чтобы оплатить счета за сохранение беременности.
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Шоу-бизнес , Другое , Оксана Воеводина , Малайзия , Москва
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