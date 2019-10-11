Хотевшего продать интервью Заворотнюк назвали спекулянтом

Продюсер Загорский назвал спекулянтом «врача», желавшего продать интервью Заворотнюк

Продюсер Андрей Загорский назвал мошенником неизвестного, который хотел продать Teleprogramma.pro интервью с умирающей Заворотнюк . В беседе с журналистами музыкальный деятель выказал уверенность, что подобные предложения — обман и хайп, ведь нередко нечистые на руку люди часто пользуются подобными ситуациями. Загорский отметил, что подобные предложения открыто демонстрируют человеческую наглость и отсутствие моральных понятий.

Загорский предположил, что если порталу писал все же врач, то, скорее всего, он готовится уйти на пенсию или уволиться. Не исключено, что инкогнито имеет конфликт с руководством больницы — таким образом, он решил не только подзаработать, но и создать негативную репутацию самому учреждению, уточняют Nation News.

Напомним, 10 октября в нашу редакцию обратился неизвестный с предложением продать интервью страдающей от рака Анастасии Заворотнюк. В качестве цены за свои услуги мужчина назвал 12 тысяч долларов или 800 тысяч рублей. Кроме того, аноним требовал выслать ему готовые вопросы, которые он готов был задать лично Насте.