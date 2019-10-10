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Альбина Джанабаева получила комплимент от пограничника 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Джанабаева получила неожиданный комплимент от пограничника
Фото: ТАСС
Сотрудник паспортного контроля в аэропорту не поверил певице и попросил ее назвать точный возраст.
Совсем недавно Альбина Джанабаева «обновила» свою страницу в Instagram. Певица удалила все фотографии, кроме одной. Сама она объяснила это желанием пересмотреть тему своих публикаций. К счастью для поклонников, сейчас Альбина в полноценном режиме ведет свой микроблог.
Одним из последних ее публикаций стал рассказал о том, что сотрудник пограничной службы не поверил в ее возраст. Как рассказала артистка, посмотрев в ее паспорт, пограничник попросил ее назвать полный возраст. По признанию Джанабаевой, она растерялась и даже «напряглась».
«Обычно детей могут спросить, «сколько лет, с кем летишь, как зовут родителей», а тут…» — объяснила она свое замешательство.
Впоследствии выяснилось, что молодой не поверил, что Джанабаевой действительно 40 лет.
«Подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому», — рассказала Альбина.
Она добавила, что такому приятному «происшествию» нужно радоваться.
«И учимся делать комплименты», — подвела итог бывшая солистка группы «ВИА Гра».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Лариса Кудрявцева
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