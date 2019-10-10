Джанабаева получила неожиданный комплимент от пограничника

Альбина Джанабаева получила комплимент от пограничника

Сотрудник паспортного контроля в аэропорту не поверил певице и попросил ее назвать точный возраст.

Совсем недавно Альбина Джанабаева «обновила» свою страницу в Instagram. Певица удалила все фотографии, кроме одной. Сама она объяснила это желанием пересмотреть тему своих публикаций. К счастью для поклонников, сейчас Альбина в полноценном режиме ведет свой микроблог.

Одним из последних ее публикаций стал рассказал о том, что сотрудник пограничной службы не поверил в ее возраст. Как рассказала артистка, посмотрев в ее паспорт, пограничник попросил ее назвать полный возраст. По признанию Джанабаевой, она растерялась и даже «напряглась».

«Обычно детей могут спросить, «сколько лет, с кем летишь, как зовут родителей», а тут…» — объяснила она свое замешательство. View this post on Instagram A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Oct 10, 2019 at 10:49am PDT

Впоследствии выяснилось, что молодой не поверил, что Джанабаевой действительно 40 лет.

«Подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому», — рассказала Альбина.

Она добавила, что такому приятному «происшествию» нужно радоваться.