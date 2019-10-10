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«Адекватный человек»: близкие отказались верить в наркозависимость Бочкаревой 

Рамблер 8 часов назад
«Адекватный человек»: близкие отказались верить в наркозависимость Бочкаревой
Фото: ТАСС
Фотограф Екатерина Рашкевич и организаторы благотворительного фотопроекта заявили «Московскому комсомольцу», что не верят в наркотическую зависимость актрисы Натальи Бочкаревой, высказав мнение, что ее могли подставить.
«Рамблер» писал, что 28 сентябя появилась информация о задержании Натальи Бочкаревой в Москве. СМИ сообщали, что сотрудники ГИБДД нашли у запрещенные вещества, заведено уголовное дело. Сама Бочкарева опровергла информацию о задержании с наркотиками. Позднее стало известно, что после скандала актриса лишилась арендованного под школу для одаренных детей помещения.
«Бочкарева — адекватный человек. Никаких подозрений в плане наркотиков не возникало. Более того, актриса следит за здоровьем, постоянно говорила об этом», — рассказала изданию Екатерина Рашкевич, часто сотрудничавшая со звездой сериала «Счастливы вместе».
Она отметила, что на fashion-съемках была поражена тем как отлично выглядит Бочкарева.
«Девочки, которые гораздо моложе ее, порой выглядят намного хуже. Похудела Наталья прилично — и это не болезненная худоба. В целом, актриса производит впечатление спокойного, уравновешенного и позитивного человека», — подчеркнула Рашкевич.
Она также отметила, что школа для одаренных детей много значит для Бочкаревой.
«Я помню, недавно она переживала, когда открывала школу для одаренных детей, тщательное продумывала, как сделать, чтобы все получилось. Она вкладывала всю себя в этот бизнес», — подчеркнула фотограф.
Организаторы благотворительного фотопроекта со звездами в поддержку детского отделения МООД г. Балашиха «Русская зима согреет всех», в котором Наталья Бочкарева должна была участвовать, заявили изданию, что связывались с актрисой. По их словам, звезда считает все происходящее «поклепом» и уверена, что «в ближайшее время ситуация разъяснится».
«От себя могу добавить, что люди, которые знают Бочкареву, не верят, что актриса могла принимать наркотики. Скорее всего, ее подставили», — пояснил изданию один из организаторов.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД , Московский комсомолец , Москва
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