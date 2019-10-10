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«Тянусь в высь изо всех сил»: Глюк’oZa показала изящную стойку на руках 

Ovideo.ru 9 часов назад
«Тянусь изо всех сил»: Глюк’oZa показала стойку на руках
Фото: Соцсети
33-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, всегда старательно следила за своей фигурой, с удовольствием занимаясь физическими упражнениями. Периодически она публикует в своём микроблоге упражнения, которые она использует для поддержания идеальной фигуры. Сейчас певица показала изящную стойку на руках.
"Утро — лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил" — подписала публикацию Глюк’oZa.
Подписчики Натальи восхитились её талантами и навыками, не скрывая своих эмоций в комментариях под постом: "Ого!", "Ничего себе! Какая же вы атлетичная!", "Умничка", "Супер", "Как здорово на руках стоишь", "Йога — это круто! гармония души и тела", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица", "За это можно уважать, достойное фото"…
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