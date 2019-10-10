«Тянусь изо всех сил»: Глюк’oZa показала стойку на руках

«Тянусь в высь изо всех сил»: Глюк’oZa показала изящную стойку на руках

33-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, всегда старательно следила за своей фигурой, с удовольствием занимаясь физическими упражнениями. Периодически она публикует в своём микроблоге упражнения, которые она использует для поддержания идеальной фигуры. Сейчас певица показала изящную стойку на руках.

"Утро — лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил" — подписала публикацию Глюк’oZa.

Подписчики Натальи восхитились её талантами и навыками, не скрывая своих эмоций в комментариях под постом: "Ого!", "Ничего себе! Какая же вы атлетичная!", "Умничка", "Супер", "Как здорово на руках стоишь", "Йога — это круто! гармония души и тела", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица", "За это можно уважать, достойное фото"…