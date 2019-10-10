Обидевший киргизов Малахов съездил на разговор с послом

Как пояснили в диппредставительстве, Малахов и Федоров встретились с послом Аликбеком Джекшенкуловым и обсудили сотрудничество.

Визит Малахова в посольство снял на камеру очевидец Мырза Добутов. На записи видно, как телеведущий выходит из машины и заходит в дверь, как предполагается, посольства.

Фотографию с Малаховым у себя в профиле также разместил глава Фонда поддержки мигрантов Кыргызской Республики Тимур Саралаев. Он подписал, что для Малахова, по его собственному признанию, скандал стал жизненным уроком.