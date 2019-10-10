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Обидевший киргизов Малахов съездил на разговор с послом 

Lenta.ru 20 минут назад
Телеведущий Андрей Малахов вместе с главой дирекции международных отношений ВГТРК Петром Федоровым приехал в посольство Киргизии в России, сообщает «Sputnik Кыргызстан».
Малахов заговорил на киргизском
Как пояснили в диппредставительстве, Малахов и Федоров встретились с послом Аликбеком Джекшенкуловым и обсудили сотрудничество.
Визит Малахова в посольство снял на камеру очевидец Мырза Добутов. На записи видно, как телеведущий выходит из машины и заходит в дверь, как предполагается, посольства.
Фотографию с Малаховым у себя в профиле также разместил глава Фонда поддержки мигрантов Кыргызской Республики Тимур Саралаев. Он подписал, что для Малахова, по его собственному признанию, скандал стал жизненным уроком.
1 октября в эфире его передачи «Прямой эфир» Малахов попросил прощения у все киргизов за слова, произнесенные в выпуске о смерти сына «колбасного короля» Александра Маругова, который погиб в автокатастрофе. Ведущий допустил, что таксист Исламбек Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах. Высказывание Малахова вызвало острую реакцию со стороны представителей киргизской диаспоры в России. Ведущий принес извинения на киргизском языке и заявил, что его неправильно поняли.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Маругов , Андрей Малахов , Петр Федоров , ИА Sputnik , ВГТРК , Кыргызстан
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