«В угол приходится ставить»: Как Меладзе воспитывает детей

«В угол приходится ставить»: Меладзе высказался о воспитании детей

Так, певец отметил, что в его жизни было как минимум пять самых счастливых дней — это даты рождения его детей. В частности, он вспомнил о рождении сына Луки, который появился на свет в Испании. По словам Меладзе, врачи сразу дали новорожденного ему в руки. Певец считает это отличной традицией.

Что касается воспитания детей, Валерий отметил, что большую часть времени с ними проводит мама. Сам же он приезжает «на готовое». Тем не менее, артист признается, что вносит свой вклад в воспитание сыновей. Иногда ему приходится их наказывать, в основном, младшего Луку.