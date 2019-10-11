Ведущая «России 1» заявила о попытке навести на нее порчу

Ведущая программы «Действующие лица» на «России 1» Наиля Аскер-Заде заявила в своем Instagram, что «малознакомая женщина» ходит к шаману с ее портретом и порекомендовала ей быть добрее.

«Приятельница рассказала, что одна малознакомая мне женщина ходит с моим фото к местному шаману на Ленинском, и тот (Господь знает что) колдует. Знаю, что сейчас каждая уважающая себя женщина должна помимо тренера личностного роста иметь ещё и личного колдуна… Но я почти что, как по Станиславскому — не верю!» — написала Наиля Аскер-Заде (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Телеведущая обратилась к «уважаемым малознакомым дамам», порекомендовав им «быть добрее, работать больше и не забывать: как аукнется, так и откликнется».

«Сила действия равна силе противодействия, знаете же. Так что любые плохие пожелания в чужой адрес возвращаются нам вдвойне», — уверена Аскер-Заде.

В комментариях к записи пользователи соцсети посоветовали Наиле Аскер-Заде приобрести обереги и отметили, что то, что ей желают, обязательно вернется бумерангом. Однако часть пользователей с иронией восприняла пост о порче, заявив, что ни во что подобное не верят.

«О, ужас, какая ещё порча! ((Ещё и реклама колдунов в комментах. Лично я из магии верю только в сову из Хогвартса (магическая школа из книг о Гарри Потере. — Прим. ред)!» — подчеркнула myladyyellow.