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Ведущая «России 1» заявила о попытках навести на нее порчу 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Ведущая «России 1» пожаловалась на порчу
Фото: @nailya_askerzade
Ведущая программы «Действующие лица» на «России 1» Наиля Аскер-Заде заявила, что на нее пытаются навести порчу. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
«Приятельница рассказала, что одна малознакомая мне женщина ходит с моим фото к местному шаману на Ленинском, и тот (Господь знает что) колдует», — написала журналистка, пошутив, что в настоящее время «каждая уважающая себя женщина должна помимо тренера личностного роста иметь еще и личного колдуна», однако она в их магию не верит.
Женщине, которая якобы пытается навести на нее порчу, она напомнила, что «сила действия равна силе противодействия» и посоветовала быть добрее.
В программе «Действующие лица» Аскер-Заде берет из интервью у крупных руководителей, предпринимателей, политиков, представителей шоу-бизнеса. В 2018 году она получила премию ТЭФИ как лучший интервьюер. Аскер-Заде также работает экономическим обозревателем программы «Вести». До прихода в ВГТРК она была журналистом «Коммерсанта», а затем газеты «Ведомости».
В апреле Роскомнадзор по решению суда заблокировал более тысячи интернет-публикаций об апартаментах в 1-м Зачатьевском переулке в Москве, которыми сначала владел ВТБ, а потом Аскер-заде. По данным Роскомнадзора, в публикациях содержалась запрещенная к распространению в России информация. Какие именно сведения регулятор признал запрещенными, не сообщалось.
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Шоу-бизнес , Роскомнадзор , Банк ВТБ , Ведомости , ВГТРК
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