Билан наотрез отказывается жениться

Дима Билан: я никогда не женюсь

В одном из недавних интервью популярный певец Дима Билан лишил всех поклонниц надежды увидеть своего кумира перед алтарем. Артист негативно высказался относительно института брака и отметил, что для него этот вопрос уже давно закрыт, он женат не был и не будет.

При этом, Билан признался, что находится сейчас в отношениях. По словам певца, его избранница очень глубокий человек, сумевший покорить его сердце. Имени возлюбленной исполнитель, тщательно оберегающий свою личную жизнь, так и не назвал.

Дима Билан уверен, что штамп в паспорте ничего не решает, он, к примеру, может дать своей любимой женщине все и без каких-то бумажных формальностей. Билан не видит смысла в браке, так как этот институт придуман человеком и к чувствам между мужчиной и женщиной относится весьма опосредованно.