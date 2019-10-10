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Дима Билан: я никогда не женюсь 

Instanews Media + ещё 2 13 часов назад
Билан наотрез отказывается жениться
Фото: РИА Новости
В одном из недавних интервью популярный певец Дима Билан лишил всех поклонниц надежды увидеть своего кумира перед алтарем. Артист негативно высказался относительно института брака и отметил, что для него этот вопрос уже давно закрыт, он женат не был и не будет.
При этом, Билан признался, что находится сейчас в отношениях. По словам певца, его избранница очень глубокий человек, сумевший покорить его сердце. Имени возлюбленной исполнитель, тщательно оберегающий свою личную жизнь, так и не назвал.
Дима Билан уверен, что штамп в паспорте ничего не решает, он, к примеру, может дать своей любимой женщине все и без каких-то бумажных формальностей. Билан не видит смысла в браке, так как этот институт придуман человеком и к чувствам между мужчиной и женщиной относится весьма опосредованно.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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