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Стало известно о тайном романе Бочкаревой 

Рамблер 48 минут назад
Стало известно о тайном романе Бочкаревой
Фото: РИА Новости
На открытии школы для одаренных детей актрису Наталью Бочкареву сопровождал личный помощник Роман, который «не отходил от нее», рассказала «Московскому комсомольцу» сотрудница Института мировых цивилизаций, где актриса арендовала помещение.
По данным издания, Наталья Бочкарева открыла школу актерского мастерства для одаренных детей в сентябре этого года, а идею проекта вынашивала долгое время.
«Сама проводила занятия. На открытии школы ее сопровождал личный помощник Роман. Позже мы узнали, что вроде они вместе живут. Мужчина ни на шаг от нее не отходил», — отметила представитель института.
При этом, по ее словам, после скандала с наркотиками Бочкареву, попросили забрать вещи и закрыть школу.
Ранее Наталья Бочкарева рассказывала «СтарХиту», что встретила свою любовь после расставания с отцом своих детей, однако не называла имя возлюбленного.
«Да, мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо. Что касается колечка, то для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно не актуальна. Мой любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода. Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда», — отмечала актриса.
«Рамблер» писал, что Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала после задержания в Москве. По информации СМИ, у нее были найдены запрещенные вещества, заведено уголовное дело, а сама артистка помещена под подписку о невыезде. В свою очередь Бочкарева опровергла информацию о задержании и наркотиках.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , StarHit , Московский комсомолец
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