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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Могилы родственников Заворотнюк взяли под охрану
Фото: РИА Новости
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану. Если раньше к ним мог подойти любой желающий, то теперь это можно сделать только в сопровождении сотрудников кладбища. Они, кстати, отмечают, что в последнее время к могилам проявляют нездоровый интерес журналисты. Раньше такого «наплыва посетителей» не наблюдалось.
Могилы родных Заворотнюк взяли под охрану/globallookpress.com По словам сотрудников кладбища, журналисты идут на всякие уловки, чтобы пройти к могилам без охраны. Самая распространённая — они выдают себя за близких друзей или родственников актрисы.
больше по темеЖигунов не осведомлен о последних событиях в жизни умирающей ЗаворотнюкАктер заявил, что не собирается давать комментарии о бывшей возлюбленной.
Добавим, что на кладбище в Анкудиново схоронены отец актрисы и брат. Отмечается, что недавно кто-то приходил на могилу и убрал осеннюю листву.
Между тем ранее была распространена информация, что рядом с двумя могилами есть место для еще одного захоронения. Это оказалось обычной журналисткой уткой. Места для еще одной могилы поблизости нет, сообщает портал Dni.ru.
Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас проходит лечение от онкологического заболевания. У звезды глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Дни.Ру
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