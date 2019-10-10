Могилы отца и брата Заворотнюк взяли под охрану

Места захоронений родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану сотрудники кладбища, сообщает издание teleprogramma. Мера предпринята в связи с «нездоровым» интересом СМИ к могилам отца и брата актрисы.

Родственники артистки похоронены на сельском кладбище в Анкудиново. Сегодня, по данным издания, без сопровождения к могилам её отца и брата подойти невозможно.

Сотрудники погоста «отсеивают» желающих, среди которых очень много журналистов, которые представляются родными и близкими Заворотнюк людьми. Работники кладбища подчеркивают, что раньше такого наплыва посетителей не наблюдалось.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ обнаружили свободное место рядом с могилами брата и отца Анастасии Заворотнюк. Однако позже журналисты сами опровергли эту информацию.

В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни.