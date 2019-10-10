Бочкареву выгнали из института Жириновского 

Институт мировых цивилизаций, учредителем которого называют Владимира Жириновского, закрыл театральную студию под руководством Натальи Бочкаревой, сообщает «360».
Театральная студия, которую возглавляла Бочкарева, просуществовала всего месяц. Ректор института Олег Слоботчиков, заявил, что учреждение не заключало с актрисой договора аренды.
«С Натальей Владимировной у нас был договор, что она ведет социальный проект с нашими институтами. У нас есть танцевальная студия, КВН, мы занимаемся много вопросами воспитательной работы с нашими студентами. И вот ее пригласили, в том числе, вернее, она пришла с инициативой, что она будет проводить занятия театральной студии с нашими студентами бесплатно, а за это мы ей даем возможность проводить занятия с еще несколькими группами детей», — рассказал Слоботчиков.
По его словам, после скандала с наркотиками Бочкареву пришлось уволить, а театральную студию закрыть, пока институт не найдет «другого театрала».
«У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены», — подчеркнул ректор.
Как ранее сообщал «Рамблер», в конце сентября звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева была задержана в Москве с кокаином. В Сети было опубликовано видео, на котором актриса, остановленная инспекторами ДПС, признается, что имеет при себе «остатки наркотического средства, кокаин».