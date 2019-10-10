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Бочкареву выгнали из института Жириновского 

Рамблер 18 минут назад
Институт мировых цивилизаций, учредителем которого называют Владимира Жириновского, закрыл театральную студию под руководством Натальи Бочкаревой, сообщает «360».
Бочкарёва опровергла задержание с наркотиками в трусах
Театральная студия, которую возглавляла Бочкарева, просуществовала всего месяц. Ректор института Олег Слоботчиков, заявил, что учреждение не заключало с актрисой договора аренды.
«С Натальей Владимировной у нас был договор, что она ведет социальный проект с нашими институтами. У нас есть танцевальная студия, КВН, мы занимаемся много вопросами воспитательной работы с нашими студентами. И вот ее пригласили, в том числе, вернее, она пришла с инициативой, что она будет проводить занятия театральной студии с нашими студентами бесплатно, а за это мы ей даем возможность проводить занятия с еще несколькими группами детей», — рассказал Слоботчиков.
По его словам, после скандала с наркотиками Бочкареву пришлось уволить, а театральную студию закрыть, пока институт не найдет «другого театрала».
«У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены», — подчеркнул ректор.
Как ранее сообщал «Рамблер», в конце сентября звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева была задержана в Москве с кокаином. В Сети было опубликовано видео, на котором актриса, остановленная инспекторами ДПС, признается, что имеет при себе «остатки наркотического средства, кокаин».
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Жириновский , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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