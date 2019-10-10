Бочкареву выгнали из института Жириновского

Театральная студия, которую возглавляла Бочкарева, просуществовала всего месяц. Ректор института Олег Слоботчиков, заявил, что учреждение не заключало с актрисой договора аренды.

«С Натальей Владимировной у нас был договор, что она ведет социальный проект с нашими институтами. У нас есть танцевальная студия, КВН, мы занимаемся много вопросами воспитательной работы с нашими студентами. И вот ее пригласили, в том числе, вернее, она пришла с инициативой, что она будет проводить занятия театральной студии с нашими студентами бесплатно, а за это мы ей даем возможность проводить занятия с еще несколькими группами детей», — рассказал Слоботчиков.

По его словам, после скандала с наркотиками Бочкареву пришлось уволить, а театральную студию закрыть, пока институт не найдет «другого театрала».

«У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены», — подчеркнул ректор.