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Бочкареву выгнали из института из-за скандала с наркотиками 

ТК «Звезда» 1 час назад
Вскрылся еще один скандал Бочкаревой с наркотиками
Фото: ТАСС
Актерская школа Бочкаревой просуществовала в высшем учебном заведении месяц.
Руководитель Института мировых цивилизаций (ИМЦ) запретил актрисе Наталье Бочкаревой заниматься с детьми в стенах вуза. Как рассказал Олег Слободчиков, он решил прекратить деловые отношения с артисткой после скандала с найденными у нее наркотиками.
По словам руководителя ИМЦ, институт занимается не только обучением, но и воспитательной работой со студентами. На базе вуза есть театральная и танцевальная студии, команда КВН, спортивные клубы и секции.
«И вот ее пригласили, в том числе, вернее, она пришла с инициативой, что она будет проводить занятия театральной студии с нашими студентами бесплатно, а за это мы ей даем возможность проводить занятия с еще несколькими группами детей. То есть она работала у нас», — объяснил ректор в разговоре с 360.
Слободчиков добавил, что история с найденными у актрисы наркотиками не вписалась в воспитательную политику учебного заведения.
В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что похожую на Бочкареву женщину задержали с наркотиками в Москве. Сама актриса эту информацию категорически отрицает.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева
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