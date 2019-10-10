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Билан поддержал родственников Заворотнюк 

Рамблер 8 часов назад
Билан поддержал родственников Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан поддержал решение родственников Анастасии Заворотнюк, отказывающихся комментировать слухи о ее тяжелой болезни, отметив, что далеко не каждый хочет афишировать личные проблемы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, артист вспомнил, что, когда мучился от сильных болей из-за перелома в ноге, меньше всего хотел говорить об этом, так как боялся жалости к себе.
«Сейчас все перемывают кости Анастасии Заворотнюк. А кто знает вообще политику семьи? Кто знает, что за этим стоит? Людей нужно обсуждать только через призму себя», — заявил Билан.
Он также отметил, что родственники актрисы «все делают правильно».
«Рамблер» писал, что представители звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказываются комментировать информацию о ее болезни и лечении. При этом, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и была госпитализирована в связи с ухудшением состояния. Однако позднее появились данные, что у актрисы развился частичный паралич, и она была переведена в реабилитационный центр. Сегодня стало известно, что назвавший себя сотрудником больницы неизвестный обратился к журналистам, предложив интервью с Заворотнюк за 800 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Дима Билан
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