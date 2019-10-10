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Билан оправдал молчание семьи умирающей от рака Заворотнюк 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Билан вступился за родственников Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Дима Билан вступился за родственников страдающей от глиобластомы Заворотнюк и поддержал их в решении молчать. Артист привел личный пример, в котором отметил, что в тяжелые времена далеко не каждый хочет афишировать личные проблемы.
Билан вспомнил, что когда мучился от сильных болей из-за перелома в ноге, меньше всего хотел говорить об этом — певец боялся жалости к себе. Скрывал долгое время заслуженный артист и наличие двух межпозвоночных грыж.
Родственники Насти же, по мнению Билана, все делают правильно. Дима осудил общественность и блогеров за то, что те оценивают поведение семьи Заворотнюк и требуют рассказать им все детали лечения.
«Сейчас все перемывают кости Анастасии Заворотнюк. А кто знает вообще политику семьи? Кто знает, что за этим стоит? Людей нужно обсуждать только через призму себя», — изрек Билан.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Дима Билан
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