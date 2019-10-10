Билан вступился за родственников Заворотнюк

Билан оправдал молчание семьи умирающей от рака Заворотнюк

Дима Билан вступился за родственников страдающей от глиобластомы Заворотнюк и поддержал их в решении молчать. Артист привел личный пример, в котором отметил, что в тяжелые времена далеко не каждый хочет афишировать личные проблемы.

Билан вспомнил, что когда мучился от сильных болей из-за перелома в ноге, меньше всего хотел говорить об этом — певец боялся жалости к себе. Скрывал долгое время заслуженный артист и наличие двух межпозвоночных грыж.

Родственники Насти же, по мнению Билана, все делают правильно. Дима осудил общественность и блогеров за то, что те оценивают поведение семьи Заворотнюк и требуют рассказать им все детали лечения.