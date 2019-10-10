Жигунов ответил на вопрос о здоровье Заворотнюк

Жигунов не осведомлен о последних событиях в жизни умирающей Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов заявил, что он не давал и не собирается в ближайшем будущем давать хоть какие-то комментарии о здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк . Напомним, что она, по слухам, борется с раком мозга.

«У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время», — сообщил Жигунов.

Ранее один из казахских порталов в погоне за сенсацией приписал Жигунову слова, которых он на самом деле, как теперь выясняется, не говорил. В них актер, в частности, высказывался, что медики зря раскрыли диагноз Заворотнюк. Также он якобы говорил, что такие слова медиков могли бы надломить любого человека, сообщает портал tvc.ru.

Отметим, что Сергей Жигунов снимался в главных ролях вместе с Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». В какой-то момент у них случился роман. Известные актеры даже бросили свои вторые половинки. Правда, спустя несколько лет Жигунов и Заворотнюк расстались.