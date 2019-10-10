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Жигунов не осведомлен о последних событиях в жизни умирающей Заворотнюк 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Жигунов ответил на вопрос о здоровье Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Актер Сергей Жигунов заявил, что он не давал и не собирается в ближайшем будущем давать хоть какие-то комментарии о здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Напомним, что она, по слухам, борется с раком мозга.
«У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время», — сообщил Жигунов.
Ранее один из казахских порталов в погоне за сенсацией приписал Жигунову слова, которых он на самом деле, как теперь выясняется, не говорил. В них актер, в частности, высказывался, что медики зря раскрыли диагноз Заворотнюк. Также он якобы говорил, что такие слова медиков могли бы надломить любого человека, сообщает портал tvc.ru.
Отметим, что Сергей Жигунов снимался в главных ролях вместе с Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». В какой-то момент у них случился роман. Известные актеры даже бросили свои вторые половинки. Правда, спустя несколько лет Жигунов и Заворотнюк расстались.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , ТВ Центр
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