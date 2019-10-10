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Иван Дорн взялся за вымирающих птиц 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Иван Дорн взялся за вымирающих птиц
Фото: РИА Новости
Музыкант Иван Дорн выпустил клип на трек «Дичь», созданный для Birds Records, первого некоммерческого лейбла, который «сохраняет голоса птиц». Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.
В композиции Дорн рассказал истории птиц, по разным причинам страдающих от деятельности человека.
Исполнитель стал идейным лидером и первым артистом лейбла, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Проект разработан сервисом «Яндекс. Музыка» совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Отмечается, что деньги, полученные от прослушивания треков лейбла на «Яндекс. Музыке» и от продажи лимитированной коллекции одежды WWF направит на защиту и укрепление гнезд исчезающих видов птиц. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.
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Шоу-бизнес , Иван Дорн , Lenta.ru
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