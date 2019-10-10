Солнцев предрек провал Бузовой

Солнцев сравнил Бузову с «табуреткой на кухне» и предрек ей провал

Бывший участник «Дома-2», скандальный Рустам Солнцев предсказал неудачу новому шоу с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова «План Б». В беседе с журналистами блогер заявил, что считает новую программу «продуктом плохого качества», поскольку она связана с Бузовой.

Солнцев убежден — Бузова уже давно не является гарантом рейтинга ни для телеканала ТНТ, ни для «Дома-2». Солнцев также заявил, что считает бывшую коллегу по телестройке «мертвой коровой», которую якобы кто-то тянет. Удостоился нелестных высказываний и друг Оли Тимур Батрутдинов. Про него Солнцев сказал, что комик является «не пойми чем».

«Хоть он перекачается и обколется стероидами — это вообще уже никого не волнует. Народ считывает фальшь. Они видят, что им нужна нажива!» — резюмировал Солнцев для Nation News.

Экс-участник заявил, что секрет успеха Бузовой заключается в хорошем пиаре. Кроме того, главной проблемой Ольги является неумение выбирать себе правильное окружение — «она самостоятельна как табуретка на кухне», считает он.