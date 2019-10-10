Шура попал на страницы учебника в Казахстане

Жительница Нур-Султана обнаружила в книге для четвёртого класса текст песни «Твори добро».

В интервью «Говорит Москва » певец отметил, что новость стала для него неожиданностью.

«Такого я не ожидал, для меня это была полностью новость-шок. В моём стихотворении, как они его называют, нет ни одного плохого слова и какого-то негатива. Это песня добра, любви и всего самого доброго».

По словам Александра Медведева, [Шура — прим. ГМ] про песню в учебнике ему сообщили родственники из Казахстана.

«У меня живёт родня в Алма-Ате, они позвонили мне сразу и сказали, что дети счастливы читать это стихотворение в конце урока. Детей не обманешь, это взрослые могут спорить по поводу моего имиджа и всего остального».

Певец отметил, что в дальнейшем намерен выпустить сборник своих стихотворений.

«Мемуарами я займусь, но попозже. У меня всё туры, туры, туры, мне некогда. У меня ещё много красивых стихов. Да, какой-нибудь томик я обязательно выпущу».

В своём Instagram Шура выложил фотографию учебника с хештегом «творидобро».