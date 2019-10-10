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Шура попал на страницы учебника в Казахстане 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Шура попал на страницы учебника
Фото: РИА Новости
Жительница Нур-Султана обнаружила в книге для четвёртого класса текст песни «Твори добро».
В интервью «Говорит Москва» певец отметил, что новость стала для него неожиданностью.
«Такого я не ожидал, для меня это была полностью новость-шок. В моём стихотворении, как они его называют, нет ни одного плохого слова и какого-то негатива. Это песня добра, любви и всего самого доброго».
По словам Александра Медведева, [Шура — прим. ГМ] про песню в учебнике ему сообщили родственники из Казахстана.
«У меня живёт родня в Алма-Ате, они позвонили мне сразу и сказали, что дети счастливы читать это стихотворение в конце урока. Детей не обманешь, это взрослые могут спорить по поводу моего имиджа и всего остального».
Певец отметил, что в дальнейшем намерен выпустить сборник своих стихотворений.
«Мемуарами я займусь, но попозже. У меня всё туры, туры, туры, мне некогда. У меня ещё много красивых стихов. Да, какой-нибудь томик я обязательно выпущу».
В своём Instagram Шура выложил фотографию учебника с хештегом «творидобро».
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Шоу-бизнес , Москва
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