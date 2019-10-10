Билан объяснил провалы России на «Евровидении»

Выигравший конкурс «Евровидение» в 2008 году певец Дима Билан объяснил проигрыши российских исполнителей как «напичканностью» зрителей новостями о России , так и неудачными номерами. Об этом он рассказал в шоу «Алена, блин!», опубликованном на YouTube-канале Super.

По словам Димы Билана, его победа — совокупность такого большого количества факторов, что ее можно назвать случайностью и «фартом».

«Многие считают, что это второй раз и что забыться не успели», — пояснил Билан, напомнив о том, что представлял Россию на конкурсе и в 2006 году.

Билан также отметил, что артисты, выступавшие после него, могли проигрывать из-за того, что зрители были «напичканы новостями» о России. При этом, по мнению Билана, в этом году представлявший Россию Сергей Лазарев спел очень хорошо, однако, «все ускорилось» и людям нужны «короткие, информативные вспышки».

«Если бы я делал, я бы делал что-то очень мощное, танцевальное, даже в какой-то степени немножко дурное», — пояснил музыкант.

Он также высказал мнение, что для выбора участника «Евровидения» от России следует ввести народное голосование.

Ранее «Рамблер» писал, что, по версии Forbes, Дима Билан занимает вторую строчку в рейтинге российских звезд моложе 40 лет, заработав за последний год 6,5 миллиона долларов.