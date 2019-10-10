Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билан объяснил провалы России на «Евровидении» 

Рамблер + ещё 7 8 часов назад
Билан объяснил провалы России на «Евровидении»
Фото: ТАСС
Выигравший конкурс «Евровидение» в 2008 году певец Дима Билан объяснил проигрыши российских исполнителей как «напичканностью» зрителей новостями о России, так и неудачными номерами. Об этом он рассказал в шоу «Алена, блин!», опубликованном на YouTube-канале Super.
По словам Димы Билана, его победа — совокупность такого большого количества факторов, что ее можно назвать случайностью и «фартом».
«Многие считают, что это второй раз и что забыться не успели», — пояснил Билан, напомнив о том, что представлял Россию на конкурсе и в 2006 году.
Билан также отметил, что артисты, выступавшие после него, могли проигрывать из-за того, что зрители были «напичканы новостями» о России. При этом, по мнению Билана, в этом году представлявший Россию Сергей Лазарев спел очень хорошо, однако, «все ускорилось» и людям нужны «короткие, информативные вспышки».
«Если бы я делал, я бы делал что-то очень мощное, танцевальное, даже в какой-то степени немножко дурное», — пояснил музыкант.
Он также высказал мнение, что для выбора участника «Евровидения» от России следует ввести народное голосование.
Ранее «Рамблер» писал, что, по версии Forbes, Дима Билан занимает вторую строчку в рейтинге российских звезд моложе 40 лет, заработав за последний год 6,5 миллиона долларов.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Комментарии1
Шоу-бизнес , Евровидение , Сергей Лазарев , Дима Билан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки94
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»15
Бузова ответила своим критикам
Бузова ответила своим критикам12
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу49
Зеленский первый позвонил Путину
Зеленский первый позвонил Путину332
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение