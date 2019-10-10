Бочкаревой отказали в аренде после скандала

Институт Жириновского отказал актрисе Наталье Бочкаревой в аренде помещения для школы одаренных детей после того, как появилась информация о ее задержании с запрещенными веществами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее «Рамблер» писал, что Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала после задержания в Москве. По информации СМИ, у нее были найдены запрещенные вещества, заведено уголовное дело, а сама артистка помещена под подписку о невыезде. В свою очередь Бочкарева опровергла информацию о задержании с наркотиками и пообещала подать в суд на ее распространителей.

По данным газеты, звезда сериала «Счастливы вместе» в сентябре открыла школу для одаренных детей в здании Института мировых цивилизаций, учредителем которого является Владимир Жириновский. Но после скандала Бочкаревой пришлось освободить помещение.

«Не по своей воле она закрыла школу. После того, как появилось видео с участием Бочкаревой, ее попросили забрать вещи и закрыть школу», — рассказала изданию представительница института.

По ее словам, «все происходило очень быстро».

«Ее команда в один день собрала вещи и освободила помещение. Не всех учеников даже успели предупредить, что занятия отменяются», — пояснила сотрудница Института мировых цивилизаций.

Она также отметила, что «институт не стал дожидаться, чем все закончится», так как «репутация дороже».