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Мария Горбань щекочет мужские нервы соблазнительным видеороликом 

Eva.ru 1 час назад
Горбань пощекотала мужские нервы соблазнительным видео
Фото: Инстаграм
Мария Горбань мастерски умеет привлекать внимание противоположного пола, демонстрируя попеременно то свои обнаженные снимки, то пикантные видеоролики. На сей раз актриса решила показать, как надо красиво заходить в воду.
Звезда российских телесериалов Мария Горбань опубликовала в социальных сетях соблазнительное видео, в котором запечатлен момент вхождения очаровательной брюнетки в океан. Яркий раздельный купальник, стройное загорелое тело и пенные волны, ласкающие его.
«Мой океан», — написала под роликом Мария.
Стоит ли говорить, что поклонники красавицы Горбань пришли в неописуемый восторг, отметив, что только ей под силу так скромно и ненавязчиво пощекотать мужчинам нервы своими публикациями. Надо признать, фигура у Марии просто завидная, что, конечно, тоже не могло ускользнуть от внимательного взгляда поклонников (причем, преимущественно женского пола).
Впрочем, злые комментаторы нашлись и здесь. Кто-то обвинил Марию в том, что она плохая мать, кто-то посетовал на невнимательность мужа к поступкам знаменитой жены, а кто-то и вовсе посоветовал актрисе набрать пару килограммов. А нам ролик понравился: красиво и гармонично.
Инстаграм
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Шоу-бизнес , Мария Горбань
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