Горбань пощекотала мужские нервы соблазнительным видео

Мария Горбань мастерски умеет привлекать внимание противоположного пола, демонстрируя попеременно то свои обнаженные снимки, то пикантные видеоролики. На сей раз актриса решила показать, как надо красиво заходить в воду.
Звезда российских телесериалов Мария Горбань опубликовала в социальных сетях соблазнительное видео, в котором запечатлен момент вхождения очаровательной брюнетки в океан. Яркий раздельный купальник, стройное загорелое тело и пенные волны, ласкающие его.
«Мой океан», — написала под роликом Мария.
Стоит ли говорить, что поклонники красавицы Горбань пришли в неописуемый восторг, отметив, что только ей под силу так скромно и ненавязчиво пощекотать мужчинам нервы своими публикациями. Надо признать, фигура у Марии просто завидная, что, конечно, тоже не могло ускользнуть от внимательного взгляда поклонников (причем, преимущественно женского пола).
Впрочем, злые комментаторы нашлись и здесь. Кто-то обвинил Марию в том, что она плохая мать, кто-то посетовал на невнимательность мужа к поступкам знаменитой жены, а кто-то и вовсе посоветовал актрисе набрать пару килограммов. А нам ролик понравился: красиво и гармонично.
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