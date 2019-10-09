Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей» 

На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой. Об этом пишет «Ura.ru».
Премьера шоу назначена на 11 октября. В свою очередь источник издания заявил, что Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей».
«Отказ Михалковой от гастролей вызвал сильное недовольство в команде, артисты решили дать дорогу другим участникам», — подчеркнул он.
При этом в профиле Юлии Михалковой в Instagram значится, что она «актриса и автор шоу „Уральские пельмени“». А последняя запись в аккаунте посвящена умению всегда держать свое слово.
«Самое ценное, что есть у человека — репутация. Нередкая ситуация. Мне говорят: «Юля, позвоню завтра, сделаю к понедельнику, приду к 19». А в итоге звонят через два дня, делают к среде и вместо 19 вообще не приходят! Да-да, бывает и такое. Для кого-то может показаться, что это «ничего такого, всё хорошо». Это заблуждение», — подчеркнула она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Юлия Михалкова признавалась, что команда уже давно распалась на два объединения, которое гастролирует по отдельности. Вместе «Уральские пельмени» появляются только на телевидении и на домашних выступлениях в Екатеринбурге.