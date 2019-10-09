Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»

Премьера шоу назначена на 11 октября. В свою очередь источник издания заявил, что Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей».

«Отказ Михалковой от гастролей вызвал сильное недовольство в команде, артисты решили дать дорогу другим участникам», — подчеркнул он.

При этом в профиле Юлии Михалковой в Instagram значится , что она «актриса и автор шоу „Уральские пельмени“». А последняя запись в аккаунте посвящена умению всегда держать свое слово.

«Самое ценное, что есть у человека — репутация. Нередкая ситуация. Мне говорят: «Юля, позвоню завтра, сделаю к понедельнику, приду к 19». А в итоге звонят через два дня, делают к среде и вместо 19 вообще не приходят! Да-да, бывает и такое. Для кого-то может показаться, что это «ничего такого, всё хорошо». Это заблуждение», — подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Юлия Михалкова признавалась, что команда уже давно распалась на два объединения, которое гастролирует по отдельности. Вместе «Уральские пельмени» появляются только на телевидении и на домашних выступлениях в Екатеринбурге.