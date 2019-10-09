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Солист «Руки вверх» показал фото обнаженной жены 

Рамблер 1 час назад
Солист «Руки вверх» показал фото обнаженной жены
Фото: Инстаграм
Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков разместил на своей странице в Instagram посвященный жене пост, поздравив ее с днем рождения.
Музыкант посвятил жене, бывшей солистке группы «Сливки» Регине Бурд стихотворение, в котором отметил, что «не может надышаться ею», она «манит к себе, как магнит» и он мечтает «каждое утро просыпаться в обнимку».
Свое поздравление Сергей Жуков проиллюстрировал фотографией жены, на которой она снята обнаженной, стоя вполоборота и прикрывая ягодицы большой соломенной шляпой.
В комментариях к записи пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, отметив, что Регина Бурд очень красива.
«Шикарное поздравление, и Регина у тебя шикарна! С Днём рождения, красотка!» — написала evgeniia.kolchina (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Шикарная Регина! Фигура просто огонь! Серёжа тебе повезло», — уверена maryakamen.
«Рамблер» писал, что Регина Бурд и Сергей Жуков воспитывают троих детей: 11-летнюю Нику, 9-летнего Энджела и 5-летнего Мирона. При этом Бурд не раз признавалась, что светская жизнь закончилась для нее с началом семейной жизни.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Регина Бурд , Сергей Жуков
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