Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсчитаны ежемесячные расходы Пугачевой и Галкина 

Рамблер 1 час назад
Подсчитаны ежемесячные расходы Пугачевой и Галкина
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева и ее муж — юморист Максим Галкин тратят не менее 700 тысяч в месяц на обучение детей, а содержание дома в деревне Грязи может обходиться звездам в 300 тысяч в месяц. Об этом сообщает телеканал «Ю».
По данным телеканала, звездные родители не жалеют денег на образование своих двойняшек — Лизы и Гарри. Так, дети посещают элитный детсад, который обходится Пугачевой и Галкину в 400 тысяч в месяц. По 110 тысяч в месяц за занятия с каждым из детей берет гувернер, преподающий французский.
«Плавание Лизы тоже влетает в копеечку. По слухам, дважды в неделю в замок приезжает тренер, который берет за свои услуги 48 тысяч рублей в месяц», — отмечается в сюжете на телеканале.
По подсчетам журналистов, логопед для двойняшек стоит 12 тысяч в месяц, а услуги нянь — 2.5 миллиона в год.
Большие суммы звездная чета также тратит на роскошный дом, построенный в деревне Грязь. Площадь замка составляет три тысячи квадратных метров, придомовая территория — около гектара. Журналисты подсчитали, что только налоги на недвижимость Галкина и Пугачевой могут составлять 400 тысяч рублей в год. А охрана, уборка территории, уход за садом и чистка бассейна, по данным телеканала, могут обходиться в 300 тысяч рублей каждый месяц.
«Складываем все расходы и получаем итоговую сумму в 15 миллионов рублей. Впрочем, все эти цифры предоставляют сторонние эксперты», — отмечается в сюжете.
Ранее «Рамблер» писал, что соседи пожаловались в прокуратуру на дом Пугачевой и Галкина. Соседей звездной пары не устраивает этажность дома, так как в сельской местности высота зданий не должна превышать 20 метров и иметь более трех этажей, а в замке звездной четы их шесть.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России230
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции54
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии81
Турецкие военные вошли в сирийский Телль-Абъяд
Турецкие военные вошли в сирийский Телль-Абъяд
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии10
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение