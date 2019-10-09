Подсчитаны ежемесячные расходы Пугачевой и Галкина

Певица Алла Пугачева и ее муж — юморист Максим Галкин тратят не менее 700 тысяч в месяц на обучение детей, а содержание дома в деревне Грязи может обходиться звездам в 300 тысяч в месяц. Об этом сообщает телеканал «Ю».

По данным телеканала, звездные родители не жалеют денег на образование своих двойняшек — Лизы и Гарри. Так, дети посещают элитный детсад, который обходится Пугачевой и Галкину в 400 тысяч в месяц. По 110 тысяч в месяц за занятия с каждым из детей берет гувернер, преподающий французский.

«Плавание Лизы тоже влетает в копеечку. По слухам, дважды в неделю в замок приезжает тренер, который берет за свои услуги 48 тысяч рублей в месяц», — отмечается в сюжете на телеканале.

По подсчетам журналистов, логопед для двойняшек стоит 12 тысяч в месяц, а услуги нянь — 2.5 миллиона в год.

Большие суммы звездная чета также тратит на роскошный дом, построенный в деревне Грязь. Площадь замка составляет три тысячи квадратных метров, придомовая территория — около гектара. Журналисты подсчитали, что только налоги на недвижимость Галкина и Пугачевой могут составлять 400 тысяч рублей в год. А охрана, уборка территории, уход за садом и чистка бассейна, по данным телеканала, могут обходиться в 300 тысяч рублей каждый месяц.

«Складываем все расходы и получаем итоговую сумму в 15 миллионов рублей. Впрочем, все эти цифры предоставляют сторонние эксперты», — отмечается в сюжете.