Гоген Солнцев купил гроб для жены

Шоумен Гоген Солнцев был замечен в салоне ритуальных услуг, где приобрел гроб для своей пожилой жены Екатерины Терешкович . Соседи пары не исключили, что Терешкович могла скончаться, а друг Солнцева заявил, что шоумен таким способом поздравил супругу с днем рождения, сообщает «Собеседник».

Осведомленные источники заявили изданию, что в салоне ритуальных услуг у Солнцева поинтересовались, что же случилось, однако он отказался от комментариев, отметив только, что «гроб для Кати».

При этом, когда журналисты попытались выяснить причины покупки у самого шоумена, он ответил им нецензурно.

«Прекратите мне звонить: нет вашей Кати, нет ее!» — заявил Солнцев, а затем отключил телефон.

В свою очередь соседки пары не исключили, что Екатерина Терешкович могла умереть.

Однако близкий друг Гогена Солнцева Олег заявил изданию, что гроб был куплен, чтобы «припугнуть Терешкович», которая очень плохо себя чувствует.

«Катя действительно находится на последнем издыхании, но пока не умерла. [Гоген Солнцев] хочет, чтобы она переписала на него квартиру. Ведь в противном случае ему предстоят судебные тяжбы с ее дочерью. Но пока Катя квартиру на него не переписала. (…) Гроб он купил ей на день рождения в качестве подарка. Говорит, что Катя обрадовалась такому презенту!» — рассказал друг шоумена.