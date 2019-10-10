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Солистка «ВИАГры» высказалась об отношениях с Меладзе 

Рамблер + ещё 4 8 часов назад
Солистка «ВИАГры» высказалась об отношениях с Меладзе
Фото: Инстаграм
Солистка группы «ВИАГра» Эрика Герцег эмоционально высказалась о продюсере группы Константине Меладзе, назвав его «третьим отцом». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога», — заявила Эрика Герцег.
По словам певицы, она очень уважает музыканта и испытывает огромную благодарность за то, что он дает ей возможность заниматься любимым делом.
Как сообщал «Рамблер», ранее жена Константина Меладзе, певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. В своем Instagram Брежнева иронично выразила восхищение тем, что продюсер при сильной загруженности успевает «погуливать».
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Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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