Солистка «ВИАГры» высказалась об отношениях с Меладзе

«Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и Бога», — заявила Эрика Герцег.

По словам певицы, она очень уважает музыканта и испытывает огромную благодарность за то, что он дает ей возможность заниматься любимым делом.