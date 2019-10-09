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«Уже плюшечка»: беременная девушка Тимати переживает из-за фигуры 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Уже плюшечка»: беременная Решетова переживает из-за фигуры
Фото: Инстаграм
Анастасия Решетова со дня на день подарит рэперу Тимати наследника. Для артиста этот ребенок будет вторым, а вот для его второй половинки — первым. Модель предпочла рожать в России, в отличие от многих звезд. Даже дочка рэпера Алиса появилась на свет в Доминикане. Так в свое время пожелала бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Сейчас Решетова готовится к родам и просит ее не торопить с этим событием.
Девушка перешла в режим ожидания. Она плотно питается и делает селфи дома возле любимого зеркала. Анастасия оградила себя от всяческих хлопот. Она приглядывает лишь за котами, которых завела этим летом. Многие поклонники уверены, что у пары будет мальчик. Тем временем Решетова начала переживать за свою фигуру.
«Какая я уже плюшечка все-таки. Чувствую придётся изрядно попотеть несколько месяцев чтобы вернуть былую талию, если ее вообще можно вернуть из 6000 в 60», — посетовала она.
На новом фото невеста Тимати продемонстрировала большой живот в облегающем бежевом платье. Некоторые поклонники попытались поддержать Решетову. Они отметили, что беременность ее красит.
«И даже если вы плюшечка, то все равно вы красивая. Беременность вам к лицу», «Самая красивая беременяшка которую я видела», «Да вы шутите наверное?! Вы огонь!», «Хорошенькая такая», — прокомментировали пост подписчики.
Отметим, что ранее Анастасия призналась, что возлюбленный будет рядом с ней после родов. Ранее такие же чувства, как она сейчас, переживала Анна Хилькевич. Перед вторыми родами актриса сильно поправилась, что затронуло ее самооценку, но в итоге она смогла прийти в форму и теперь выглядит еще стройнее, чем до родов.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , Анна Хилькевич , Доминикана
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