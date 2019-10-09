Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Шепелев признался, что боится своего смартфона 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Шепелев рассказал о своем страхе
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что потребляет очень много контента с YouTube. Когда он не может смотреть видео, то просто слушает ролики. От большого объема информации у мужчины сложилось ощущение, что вокруг постоянно что-то снимают и выкладывают, а он на общем фоне — тупым потребителем и лентяем.
«Они все говорят и говорят, шутят, танцуют, обсуждают, учат, а я молчу, слушаю и совсем не становлюсь умнее или наполненнее, а скорее наоборот. Это, конечно, и правдивое и ложное ощущение, но определенно пугающее», — написал телеведущий в Instagram.
Шепелев определил порок нынешнего поколения: огромный объем информации и отсутствие времени на ее осмысление. Мужчина признался, что когда он приходит домой вечерами, то закрывает телефон в дальней комнате, чтобы хотя бы несколько часов посвятить настоящим чувствам и живому общению. В конце поста звезда экрана спросил у своих подписчиков, боятся ли они своих гаджетов.
Хотя, судя по активности Дмитрия в Instagram, он сам регулярно генерирует контент для социальной сети не хуже заправского блогера.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Teleprogramma.pro: последние новости
Альбина Джанабаева примерила красную шубу на голое тело Альбина Джанабаева примерила красную шубу на голое тело Специалист онкоцентра рассказала, чем можно помочь парализованной Заворотнюк Специалист онкоцентра рассказала, чем можно помочь парализованной Заворотнюк Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России231
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции57
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии81
Турецкие военные вошли в сирийский Телль-Абъяд
Турецкие военные вошли в сирийский Телль-Абъяд
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии10
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение