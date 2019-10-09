Шепелев рассказал о своем страхе

Дмитрий Шепелев признался, что боится своего смартфона

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что потребляет очень много контента с YouTube. Когда он не может смотреть видео, то просто слушает ролики. От большого объема информации у мужчины сложилось ощущение, что вокруг постоянно что-то снимают и выкладывают, а он на общем фоне — тупым потребителем и лентяем.

«Они все говорят и говорят, шутят, танцуют, обсуждают, учат, а я молчу, слушаю и совсем не становлюсь умнее или наполненнее, а скорее наоборот. Это, конечно, и правдивое и ложное ощущение, но определенно пугающее», — написал телеведущий в Instagram.

Шепелев определил порок нынешнего поколения: огромный объем информации и отсутствие времени на ее осмысление. Мужчина признался, что когда он приходит домой вечерами, то закрывает телефон в дальней комнате, чтобы хотя бы несколько часов посвятить настоящим чувствам и живому общению. В конце поста звезда экрана спросил у своих подписчиков, боятся ли они своих гаджетов.

Хотя, судя по активности Дмитрия в Instagram, он сам регулярно генерирует контент для социальной сети не хуже заправского блогера.