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Альбина Джанабаева примерила красную шубу на голое тело 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Джанабаева примерила красную шубу на голое тело
Фото: РИА Новости
За последний месяц певица Альбина Джанабаева ушла от продюсера Константина Меладзе и «почистила» свою страницу в Instagram от ненужных фото. Теперь у 40-летней звезды, 8 лет отдавшей группе «ВИА Гра», новые яркие образы. В свежем посте артистка предстала в ярко-красной шерстяной шубке, которая, судя по всему, одета на голое тело. Внешний вид роковой красотки дополняют длинные серьги.
«Просто взять и улететь… Перезагрузиться, отдохнуть, увидеть новое… И вернуться, поняв, как классно жить!» — подписала фото Альбина, явно намекая на то, что в ее карьере началась новая глава.
Напомним, что Джанабаева является возлюбленной певца Валерия Меладзе. Ранее она родила ему двоих сыновей и заявляла, что хочет подарить вокалисту еще одного ребенка. Ради красотки ушел от своей жены и стал строить новую семью.
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Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Константин Меладзе
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