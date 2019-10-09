Масляков уточнил свою реакцию на поборы в КВН

Руководитель "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков уточнил сообщение радиостанции "Говорит Москва" о том, что он якобы отреагировал на недавнее заявление бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о том, что команды вынуждены платить за участие в играх. На сайте КВН утверждается, что с журналистами Масляков не говорил. "Ни с кем из представителей радио "Говорит Москва" я сегодня не разговаривал. Советую всем журналистам (или тем, кто выдает себя за них) не звонить мне — я на незнакомые номера телефонов не отвечаю. В АМИКе существует пресс-центр, вот куда и есть смысл обращаться!" — порекомендовал Масляков.

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