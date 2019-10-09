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Пошла на принцип: СК и МВД проверят продюсера Лолиты 

Газета.Ru 9 часов назад
Пошла на принцип: СК и МВД проверят продюсера Лолиты
Фото: Газета.Ru
Министерство внутренних дел потребовало от певицы Лолиты Милявской и центра «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» представить выписки по счетам по договору об авторских правах в связи с иском артистки, обвинившей своего бывшего продюсера в нарушении авторских прав. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Адвокат Лолиты Милявской рассказал, что певица подала заявление в Следственный комитет, в котором потребовала провести проверку в отношении музыкальной компании «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» из-за подозрений в нарушении ее авторских прав.
«Я удивлен, почему всплыла эта тема, потому что это было год назад. Мы написали заявление в СК, потому что фальсификация доказательств в ходе судебного процесса входит в компетенцию Следственного комитета», — заявил адвокат Лолиты телеканалу «Звезда».
По его словам, представители компании, присутствовавшие в качестве третьей стороны в ходе судебного процесса в Мосгорсуде по блокировке в сервисах Apple Music, Deezer и других незаконно размещенных произведений певицы предоставили документы на несколько песен Лолиты, чья подпись была сфальсифицирована.
«Есть большой каталог произведений, на который Лолита предоставляла лицензии, он уже истек, и этот каталог был возвращен. А есть произведения, по которым она не отчуждала, не подписывала договоры. По нашему мнению, подложные договоры были представлены в суд», — отметил он в комментарии для «Рен ТВ».
По его словам, речь идет о таких композициях как «На Титанике», «Чудо чудное» и «Ты мое море». Жорин обратил внимание на то, что музыкальные сервисы удалили спорные песни, не дожидаясь решения суда, а Лолита не требовала денежную компенсацию ни с площадок, ни с Кипер.
«Суд не стал проводить экспертизу по почерку, поскольку признал Лолиту правообладателем песни «На Титанике». Однако после окончания судебного процесса мы написали заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку и в случае наличия фальсификации привлечь виновного к ответственности», — пояснил адвокат ТАСС.
Жорин подчеркнул, что в ходе экспертизы сотрудники Следственного комитета подтвердили, что подпись действительно не принадлежала певице. Однако в ведомстве сочли, что в данном случае речь идет не о фальсификации документов, а о мошенничестве.
«Но поскольку СК посчитал, что совершенное деяние подпадает под признаки состава преступления «Мошенничество», а подделка подписи была всего лишь способом совершения преступления, то материал был передан в полицию, поскольку данная статья УК России подведомственна МВД», — сказал он «Пятому каналу».
Адвокат также сообщил, что в рамках проверки полицейские потребовали предоставить выписки по счетам сторон по договору об авторских правах и в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обсуждение конфликта Лолиты и Кипер он связал с активными следственными действиями.
За последнее время ситуация с исковым заявлением об авторских правах стала не первым случаем, когда Лолита стала объектом пристального внимания СМИ. Так, в августе он сообщила сайту kp.ru, что ее пятый супруг Дмитрий Иванов, о расставании с которым она сообщила в июле, нашел себе новую спутницу.
Ее друзья и подписчики в социальных сетях постарались поддержать певицу. Так, певица Анжелика Варум опубликовала эмоциональное сообщение, в котором назвала Милявскую «Лоликом» и «своей девочкой», а также подчеркнула, что они знакомы уже больше четверти века.
«Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи», — написала она.
Обидчикам своей подруги Варум пригрозила, что если еще раз увидит их, то «пристрелит на месте», и назвала «адски сложным» восстановление «этого храма нерастраченной любви».
«Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите», — добавила она.
При этом, певица признала, что «любить, как свою единственную и неповторимую женщину, эту огромную планету — Лолиту Милявскую — непросто» и порекомендовала потенциальным ухажерам рассчитывать свои силы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Анжелика Варум , Дмитрий Иванов , Елена Кипер , Мосгорсуд , СКР , Apple , МВД , ТК "Звезда" , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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