Пошла на принцип: СК и МВД проверят продюсера Лолиты

Адвокат Лолиты Милявской рассказал, что певица подала заявление в Следственный комитет , в котором потребовала провести проверку в отношении музыкальной компании «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» из-за подозрений в нарушении ее авторских прав.

«Я удивлен, почему всплыла эта тема, потому что это было год назад. Мы написали заявление в СК, потому что фальсификация доказательств в ходе судебного процесса входит в компетенцию Следственного комитета», — заявил адвокат Лолиты телеканалу «Звезда».

По его словам, представители компании, присутствовавшие в качестве третьей стороны в ходе судебного процесса в Мосгорсуде по блокировке в сервисах Apple Music, Deezer и других незаконно размещенных произведений певицы предоставили документы на несколько песен Лолиты, чья подпись была сфальсифицирована.

«Есть большой каталог произведений, на который Лолита предоставляла лицензии, он уже истек, и этот каталог был возвращен. А есть произведения, по которым она не отчуждала, не подписывала договоры. По нашему мнению, подложные договоры были представлены в суд», — отметил он в комментарии для «Рен ТВ».

По его словам, речь идет о таких композициях как «На Титанике», «Чудо чудное» и «Ты мое море». Жорин обратил внимание на то, что музыкальные сервисы удалили спорные песни, не дожидаясь решения суда, а Лолита не требовала денежную компенсацию ни с площадок, ни с Кипер.

«Суд не стал проводить экспертизу по почерку, поскольку признал Лолиту правообладателем песни «На Титанике». Однако после окончания судебного процесса мы написали заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку и в случае наличия фальсификации привлечь виновного к ответственности», — пояснил адвокат ТАСС.

Жорин подчеркнул, что в ходе экспертизы сотрудники Следственного комитета подтвердили, что подпись действительно не принадлежала певице. Однако в ведомстве сочли, что в данном случае речь идет не о фальсификации документов, а о мошенничестве.

«Но поскольку СК посчитал, что совершенное деяние подпадает под признаки состава преступления «Мошенничество», а подделка подписи была всего лишь способом совершения преступления, то материал был передан в полицию, поскольку данная статья УК России подведомственна МВД», — сказал он «Пятому каналу».

Адвокат также сообщил, что в рамках проверки полицейские потребовали предоставить выписки по счетам сторон по договору об авторских правах и в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обсуждение конфликта Лолиты и Кипер он связал с активными следственными действиями.

За последнее время ситуация с исковым заявлением об авторских правах стала не первым случаем, когда Лолита стала объектом пристального внимания СМИ. Так, в августе он сообщила сайту kp.ru, что ее пятый супруг Дмитрий Иванов , о расставании с которым она сообщила в июле, нашел себе новую спутницу.

Ее друзья и подписчики в социальных сетях постарались поддержать певицу. Так, певица Анжелика Варум опубликовала эмоциональное сообщение, в котором назвала Милявскую «Лоликом» и «своей девочкой», а также подчеркнула, что они знакомы уже больше четверти века.

«Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи», — написала она.

Обидчикам своей подруги Варум пригрозила, что если еще раз увидит их, то «пристрелит на месте», и назвала «адски сложным» восстановление «этого храма нерастраченной любви».

«Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите», — добавила она.

При этом, певица признала, что «любить, как свою единственную и неповторимую женщину, эту огромную планету — Лолиту Милявскую — непросто» и порекомендовала потенциальным ухажерам рассчитывать свои силы.