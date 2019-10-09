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«Кайфушка»: Королева застонала от нового гаджета для шеи 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
«Кайфушка»: Королева застонала от нового гаджета
Фото: РИА Новости
Наташа Королева вслед за своим мужем Тарзаном похвасталась новинкой для комфортной жизни. Ранее Сергей Глушко показал в блоге забавную меховую подушку в виде женской груди, которая, плюс ко всему, еще и удобная.
больше по теме«Почти мой размер»: Королева оценила шутку Тарзана про грудьСергей Глушко наслаждается комфортом с забавной подушкой.
Певица сразу же отреагировала на пост супруга шуткой, заметив, что Сергей выбрал почти ее размерчик.
Самой же Наташе ее подруга Саша подарила тренажер для шеи, который артистка назвала «кайфушкой». Во время демонстрации гаджета в действии, Королева не сдержалась и застонала от удовольствия. Она призналась, что сильно страдает от отечности в шее, которая у нее появляется во время гастролей.
Новинку артистка намерена использовать не только на шее, но и на животе. Видимо, чтобы убрать оттуда лишние сантиметры.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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