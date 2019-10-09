«Кайфушка»: Королева застонала от нового гаджета для шеи

Наташа Королева вслед за своим мужем Тарзаном похвасталась новинкой для комфортной жизни. Ранее Сергей Глушко показал в блоге забавную меховую подушку в виде женской груди, которая, плюс ко всему, еще и удобная.

больше по теме«Почти мой размер»: Королева оценила шутку Тарзана про грудьСергей Глушко наслаждается комфортом с забавной подушкой.

View this post on Instagram A post shared by Сергей Глушко (Тарзан) (@tarzan___official) on Oct 9, 2019 at 4:25am PDT Певица сразу же отреагировала на пост супруга шуткой, заметив, что Сергей выбрал почти ее размерчик.

Самой же Наташе ее подруга Саша подарила тренажер для шеи, который артистка назвала «кайфушкой». Во время демонстрации гаджета в действии, Королева не сдержалась и застонала от удовольствия. Она призналась, что сильно страдает от отечности в шее, которая у нее появляется во время гастролей.