Семья Началовой одобрила сериал о певице

Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице

Семья Юлии Началовой поддерживает проект "Первого канала" о жизни певицы, однако на данный момент нет точной информации о том, что это будет именно сериал, сообщила РИА Новости представитель артистки Анна Исаева

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что началась работа над сериалом, в основу которого лягут события из жизни певицы.

"По поводу сериала: нас очень просили не давать пока никакой информации. Максимум, что я могу позволить себе сказать: да, сериал делают, готовят. Да, действительно, сериал выйдет. Но я даже не уверена, что это будет сериал, это будет драма, но что это будет, как, в каком количестве, объеме — мне это неведомо. Единственный проект, который семья поддерживает, это проект "Первого канала". О полном метре речи с нами пока не идет, мы не приступали на данный момент к подобной работе", — рассказала собеседница агентства.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. Началова росла в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась хитами "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".